إهداء درع البرلمان العربي لرئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، بقصر قرطاج رئيس البرلمان العربي « مشعل بن فهم السلمي » رفقة وفد رفيع المستوى.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها إهداء درع البرلمان العربي لرئيس الدولة وتقديم التهاني له بالثقة التي يحظى بها لدى التونسيين وبانتخابه رئيسا للجمهورية، والتنويه بمواقفه الداعمة للقضايا العربية.

وصرّح مشعل بن فهم السلمي أنّه قدم لرئيس الجمهورية لمحة عن القضايا الأساسية التي يشتغل عليها البرلمان في الفترة الحالية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية.

وأضاف مشعل أن اللقاء تطرق أيضا إلى أحد أبرز نقاط جدول أعمال البرلمان العربي وهو ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في ما يتعلق بالنقل والتجارة البينيّة والاستثمارات وغيرها.

كما مثّلت وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي أحد محاور الاهتمام خلال هذا اللقاء. وأفاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن البرلمان العربي سيدعو وزراء التربية لمناقشة مضمون هذه الوثيقة بهدف تطوير التعليم في العالم العربي.

وأطلع رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له، رئيس الجمهورية، على ما يقوم به البرلمان من مجهودات في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية وكذلك قانون المحافظة على الآثار خاصة في الدول التي تشهد نزاعات.

وجرى اللقاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي.

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