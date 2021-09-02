إيداع المحامي مهدي زقروبة السجن

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة وذلك على خلفية واقعة المطار.

من جهتها، عبرت مجموعة محامون من أجل الحقوق و الحريات في بيان لها عن ادانتها لإصدار بطاقة إيداع في حق المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري و اقتحام منزل المحامي لطفي مرغلي من طرف قوات الأمن في وقت متأخر من الليل.

كما أكدت في بيانها أن مثل هذه الممارسات تعيد الى الأذهان الصور البشعة المصادرة لأبسط الحقوق والحريات زمن الاستبداد، ومن بينها مبدأ عدم مقاضاة المدنيين من طرف عسكريين و حق حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن و حرية الاجتماع و التظاهر السلميين طبقا للفصلين 24 و 37 من الدستور التونسي.

كما أعلن المحامون عن تضامنهم المطلق مع كل من مهدي زقروبة و لطفي المرغلي وسيف الدين مخلوف وغسان غريبي المستهدفين من هذه الاعتداءات.

ودعت هياكل المهنة و في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين الى الخروج عن صمتها و الاستيقاظ من سباتها و الانتباه من غفلتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها و من انتهاك ممنهج للحقوق و الحريات، وفق نص البيان.

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