إيداع النائب ياسين العياري السجن تنفيذا لحكم قضائي باتٍ

أعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بلاغ لها اليوم الجمعة، بأنّه تم إيداع النائب ياسين العياري، بالسجن المدني بتونس، صباح اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، تنفيذا لحكم قضائي.

وبينت الوكالة بأن هذا الايداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 .

واضافت الوكالة أنّ هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ويقضي بسجن ياسين العياري مدة شهرين اثنين من « أجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته » .

وأوضحت الوكالة أن النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري و المتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب.

من جهتها، نددت رئاسة مجلس الشعب بالإيقاف الذي اعتبرته « غير قانوني » للنائب ياسين العياري بما يمس من حرمة نواب الشعب إضافة لاقتياده لوجهة غير معلومة، داعية للكشف عن مكان تواجده وإطلاق سراحه الفوري، وفق بلاغ صدر مساء اليوم.

كما دعت رئاسة المجلس لانعقاد طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع.

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