إيطاليا تدعو الجزائر للعمل بتنسيق وثيق لدعم تونس

أعلنت السلطات الإيطالية عن مكالمة هاتفية جرت مساء اليوم الأربعاء، بين وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني ونظيره الجزائري الجديد، أحمد عطاف.

وأفادت مذكرة لوزارة الخارجية الإيطالية، بأن تاياني « في إطار تناوله للملفات الإقليمية الرئيسية الحالية، شدد على أهمية التعاون الإيطالي الجزائري من أجل استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط ».

وأضافت المذكرة، بأن تاياني دعا عطاف إلى العمل بتنسيق وثيق لدعم تونس وتسهيل المصالحة الوطنية في ليبيا ودعم استقرار منطقة الساحل » .

كما نقلت المذكرة عن تاياني « التأكيد على أهمية تعاون إيطاليا مع الجزائر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن أمله في تعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل » .

كما أكد تاياني على أن « إيطاليا عازمة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر بشكل خاص في قطاعات الابتكار مثل الصناعة الزراعية والتكنولوجيات الطبية الحيوية والبنى التحتية الرقمية » .

واستذكر وزير الخارجية هدف الحكومة في روما « المتمثل في جعل إيطاليا مركزًا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط ، وأيضًا بفضل العلاقة المتميزة مع الجزائر، المورد الرئيسي للغاز الطبيعي » للبلاد.

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