إيطاليا تدعو شركاء تونس إلى إبداء أكثر تفهم لحقيقة الأوضاع في بلادنا

التقى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، صباح اليوم 13 أفريل 2023، مع السيناتورة Stefania Craxi، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى روما يومي 12 و13 افريل 2023.

وأشاد الوزير خلال اللقاء، بالمستوى المتميز للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وثمّن تفهم إيطاليا لخصوصية ودقة المرحلة الحالية التي تمر بها تونس، مشيرا إلى أن الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا تهدف لإرساء نظام سياسي واقتصادي متكامل وفعّال بما يتماشى مع تطلعات شعبها في التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

كما أشار إلى أهمية التعاون بين تونس وإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على ضرورة توفير اجابات مشتركة للتحديات المتعددة في المنطقة، لا سيما مسألة الطاقة والأمن الغذائي، فضلا عن خلق فرص العمل والازدهار والتنمية.

من جانبها، دعت السيناتورة Stefania Craxi شركاء تونس إلى إبداء أكثر تفهم لحقيقة الأوضاع في بلادنا، مؤكّدة على مواصلة إيطاليا لجهودها الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على تنمية تونس وازدهارها باعتبارها عاملا حاسما في ضمان أمن منطقة البحر الأبيض المتوسط واستقرارها.

كما تمت الدعوة لاعتماد مقاربة مشتركة وشاملة لمسألة الهجرة تأخذ في عين الاعتبار مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

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