إيطاليا تطرد مهاجرًا تونسيًّا لاعتباره خطراً على الأمن القومي

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في مذكرة صادرة يوم أمس الأربعاء، أنه « تم يوم أمس، 3 نوفمبر 2020، طرد مواطن تونسي من التراب الايطالي أفادت هيئة المخابرات بأنه شخص خطير، تنفيذا لأمر الإعادة القسرية الذي صدر عن قائد شرطة باليرمو » .

وأضافت الداخلية أن « الرجل أعيد إلى الوطن برحلة طيران مباشرة إلى تونس » ، والذي « كانت فرقة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة باليرمو قد تحققت من أمره في 18 أكتوبر الماضي عند وصوله مع 16 آخرين من مواطنيه إلى جزيرة لامبيدوزا » ، وقد « وجدت أنه كان قد تلقى حكماً برفض دخوله الى منطقة شنغن صدر عن فرنسا » ، فضلا عن « أمر رفض سابق لدخوله الى أوروبا عام 2017″ .

وذكر بيان الوزارة أن التونسي، الذي تعتبره المخابرات (خطيراً) وطرد من إيطاليا، هو حفيد تونسي اعتقل في فرنسا عام 2016 للاشتباه بكونه رئيس خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجوم هناك لصالح تنظيم (داعش). وأنه بحسب معلومات استخبارية، فقد أقام التونسيان في إيطاليا منذ عام 2008 إلى 2015.

وبينت الداخلية الايطالية بأن عدد عمليات الطرد لأسباب تتعلق بالأمن القومي ارتفع إلى 504، منها 43 حالة عام 2020.

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