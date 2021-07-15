إيطاليا تنطلق في إرسال أكثر من 25 طنا من المستلزمات الطبية إلى تونس

اخر تحديث : 15/07/2021

تونس إيطاليا

قررت السلطات الإيطالية، بناءً على توصية من نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، دعم تونس بأكثر من 25 طنا من المستلزمات الطبية .
وكشفت السفارة الإيطالية بتونس بأن الشحنات تحتوي على أجهزة للتنفس الاصطناعي والكمامات والقفازات والرداءات الجراحية والجال المطهر.
وأشارت السفارة إلى أن أول سفينة غادرت اليوم ميناء نابولي، بينما ستغادر البقية في الأيام القليلة المقبلة.


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