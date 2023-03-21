إيطاليا ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لشركات تونسية

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء أنطونيو تاياني يوم الإثنين، أن بلاده « ستقدّم حوالي 110 ملايين أورو لفائدة ميزانية تونس والشركات الصغرى والمتوسطة فيها، وذلك من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي »، حسب ما أفادت به وكالة « نوفا » الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، على هامش اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية والدفاع التابع للإتحاد الأوروبي، في بروكسيل: « نحن على اتصال دائم بالحكومة التونسية .. وأتمنى أن يتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الرئيس قيس سعيّد، لضمان الاستقرار ».

وأضاف الوزير الإيطالي في هذا الصدد: « من المهم إجراء الإصلاحات، لأن التمويل مرتبط بالإصلاحات، ولمنع ظهور الإرهاب في شمال إفريقيا »، معتبرا أن « المشكلة الأساسية هي الاستقرار في شمال إفريقيا وفي تونس ».

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