إيطاليا: 3 سنوات سجنًا لتونسي بتهمة التنشئة الذاتية على الجهاد

أعلنت مصادر قضائية إيطالية في تصريح لوكالة آكي الإيطالية اليوم الخميس، عن إدانة مواطن تونسي بتهمة التنشئة الذاتية على الجهاد.

وكشفت المصادر ذاتها، أن قاضي محكمة بداءة بولونيا، دومينيكو تروبا حكم على عامل بناء تونسي يبلغ من العمر 26 عاما بالسجن ثلاث سنوات، ستة أشهر و20 يوما، كان قد اعتقل في بارما قبل عام بتهمة التدرب الذاتي على أنشطة تهدف الى أغراض إرهابية.

وكان المدعي العام قد طالب بالسجن لمدة 4 سنوات بحق المتهم.

وقد اعتُقل البنّاء الشاب المقيم في بوسّيتو في فيفري 2020، في نهاية تحقيق أجرته شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس) وشرطة البريد، بتنسيق المدعية العامة في بولونيا أنتونيلا سكانديلاري. وهو في سجن ساساري حاليا.

وتم العثور بحوزة المتهم على آلاف الملفات في هاتفه الذكي، تحتوي على تعليمات حول كيفية صنع متفجرات أو أسلحة أخرى، ومقاطع فيديو لهجمات، إعدام « كفار » خطباء يحرضون على الجهاد ونصوص تتغنى بالاستشهاد. علاوة على تواصل الشاب مع عناصر من تنظيم (الدولة الإسلامية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

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