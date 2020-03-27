إيطاليا: 7 تونسيين مصابون بفيروس كورونا

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية في ميلانو في بلاغ لها اليوم الجمعة، تسجيل إصابات مؤكدة لـ 7 تونسيين بفيروس كورونا المستجد، تماثلت حالة منها للشفاء، في حين توفي تونسي واحد مصاب بهذا الفيروس وتم دفنه في المقبرة الإسلامية ببريشيا.

وأشارت القنصلية إلى أن الحالة التي تماثلت للشفاء مازالت تخضع إلى المراقبة الصحية، بينما تم وضع 16 مواطنا آخر للحجر الصحي.

ودعت القنصلية كافة التونسيين إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة عند التنقل إلى المراكز الصحية خاصة وأن أغلب الإصابات قد سجلت لدى تنقلهم إلى هذه المراكز.

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