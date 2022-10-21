إيفاد المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا من أجل طفلة الأربع سنوات

أعلنت وزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد المندوب العام لحماية الطفولة الى ايطاليا للمتابعة والتعهد بطفلة الأربع سنوات في إطار متابعة قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة.

و كلّفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، بالتنقّل صباح يوم الغد، السبت 22 أكتوبر 2022، إلى مدينة بالرمو الإيطاليّة، حيث سيتولّى المندوب العام ، بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو والسلطات الايطالية، التعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.

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