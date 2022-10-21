إيفاد المندوب العام لحماية الطفولة إلى إيطاليا من أجل طفلة الأربع سنوات

اخر تحديث : 21/10/2022

طفلة تونسية بإيطاليا

أعلنت وزارة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم إيفاد المندوب العام لحماية الطفولة الى ايطاليا للمتابعة والتعهد بطفلة الأربع سنوات في إطار متابعة قضيّة وصول طفلة الأربع سنوات إلى التراب الإيطالي في عمليّة هجرة غير نظاميّة.
و كلّفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مهيار حمادي، المندوب العام لحماية الطفولة، بالتنقّل صباح يوم الغد، السبت 22 أكتوبر 2022، إلى مدينة بالرمو الإيطاليّة، حيث سيتولّى المندوب العام ، بالتنسيق مع المصالح القنصلية التونسية في بالرمو والسلطات الايطالية، التعهّد الميدانيّ بالطفلة وضمان مراعاة مصلحتها الفضلى وإتمام الإجراءات والتدابير لتأمين عودتها إلى أرض الوطن.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق