إيقاف البشير العكرمي والطيب راشد



تمّ اليوم الأحد 12 فيفري 2023، إيقاف الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي.

ويواجه العكرمي تهما بإخفاء ملفات ووثائق في علاقة بقضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكشفت مصادر أخرى، أنّ إيقاف الطيّب راشد استند إلى تتبّعات قضائية منشورة ضدّه لدى القطب القضائي المالي بخصوص ملف يتعلّق بشبهات الفساد المالي.

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