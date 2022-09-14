إيقاف الحبيب اللوز

تم ظهر اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، إيقاف النائب السابق بالمجلس التأسيسي والقيادي بحركة النهضة ورئيس جمعية الدعوة والإصلاح الحبيب اللوز بمدينة صفاقس من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني .

وقد رجّحت مصادر مطّلعة أن يكون إيقاف اللوز له علاقة بملف شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر بالخارج.

من جهته، كشف فيصل اللوز شقيق الحبيب اللوز في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام، أن سبب الإيقاف يُرجح أن تكون تصريحات سابقة له بشأن تسفير الشباب إلى سوريا.

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