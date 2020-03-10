إيقاف الدّروس بالكتاتيب

دعت وزارة الشؤون الدّينيّة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، جميع المؤدّبين والمؤدّبات إلى إيقاف الدّروس بالكتاتيب انطلاقا من يوم 12 مارس 2020.

وجاء هذا القرار حرصا من وزارة الشؤون الدينية على سلامة مرتادي الكتاتيب وعملا بقرار مجلس الأمن القومي المُنعقد مساء الاثنين 09 مارس 2020 الخاص بتقديم العطلة المدرسيّة إلى يوم الخميس 12 مارس الجاري بالنسبة لكل مستويات التعليم.

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