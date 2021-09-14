إيقاف الشيخ الهنتاتي

قامت وحدات منطقة الأمن الوطني بالحامة ليلة البارحة، بإلقاء القبض على « محمد حامد » ما يعرف « بالشيخ الهنتاتي » .

وكشفت النقابة الاساسية لإقليم الأمن الوطني بقابس بأن الهنتاتي صادرة في شأنه 05 مناشير تفتيش وقد أدلى في البداية بهوية مزيّفة لكن بفطنة أعوان الأمن تم التعرف عليه و إستشارة النيابة العمومية التي أذنت بالإحتفاظ به.

يُشار إلى أن هناك شكايات مقدمة ضد الهنتاتي من أجل تهم تتعلق بالتحيل وإصدار صك دون رصيد وقضية في النفقة وإهمال عيال .

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