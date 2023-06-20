إيقاف الصّحفيّ زياد الهاني

أكد المحامي والناشط السياسي سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أن فرقة أمنية من 8 أعوان، قامت عشية اليوم بـ « اعتقال » الصّحفيّ زياد الهاني واقتياده لثكنة الحرس الوطني بالعوينة.

وكان الصحفي زياد الهاني قد أعلن على صفحته في وقت سابق من اليوم، انه قد تم استدعاؤه ليمثل أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالعوينة.

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