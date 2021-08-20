إيقاف الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية

قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ اليوم الجمعة 20 أوت 2021، للنظر في الملف التأديبي المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بإجماع الأعضاء إيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء .

كما قرر مجلس القضاء العدلي فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، داعيا القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة لإيـداع ترشحاتهـم باسـم رئيسة مجلـس القضاء العـدلي بمقر المجلس الأعلى للقضاء الكائن مقره بــــ8 مكرر نهج مصطفـــى صفــر آلان سافري البلفديــر – تونــس بدايـة مـــن يــوم الاثنيــن 23 أوت 2021 الـــى تاريـــخ يــــوم الأربعـــاء 01 سبتمبر2021 بدخول الغاية .

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