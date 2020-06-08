إيقاف العمل بالزيادة بنسبة 50% في تعريفات سيارات اللواج

أعلنت وزارة النقل و اللوجستيك في بلاغ لها، أنه و على إثر قرار الرجوع الى العمل بتوقيت الحصتين بداية من يوم الاثنين 8 جوان 2020، تقرّر الرجوع إلى إعتماد الحمولة المسموح بها بالقطارات وكذلك طبقا للعدد المنصوص عليه ببطاقات الاستغلال لوسائل النقل العمومي للأشخاص (حافلات وسيارات نقل عمومي غير منتظم) داخل حدود الولاية و دوائر النقل الحضري.

كما تقرر تبعا لذلك إيقاف العمل بالزيادة بنسبة 50% في تعريفات سيارات اللواج داخل حدود الولاية (خط أزرق) و سيارات النقل الريفي و سيارات التاكسي الجماعي مع الاشارة الى أن هذا الإجراء لا يشمل في الوقت الحالي وسائل النقل العمومي بين المدن.

كما ذكّرت وزارة النقل بضرورة التقيّد بالإجراءات الصحيّة للتّوقي من انتشار فيروس كورونا وخاصة إلزامية حمل الكمامة من قبل المسافرين.

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