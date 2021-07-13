إيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل

قرر مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق لـ 13 جويلية 2021، إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء .

وكانت عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي فاتن المهنّاوي قد أكدت يوم الجمعة المنقضي، أن تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل كشف « تورط وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي في التغطية على المتورطين في العمليتين الإرهابيتين في سوسة ومتحف باردو، ومساعدتهم على الفرار والإفلات من العقاب » .

وأكدت المحامية بأن العكرمي ساعد 58 متهما في عمليتي سوسة ومتحف باردو الإرهابيتين من خلال حفظ كل التهم في حقهم وعدم إثارة التتبعات اللازمة.

من جهته، نفى العكرمي ما جاء على لسان قاضي التحقيق الثالث، مؤكدا عدم ضلوعه في ما نسب إليه من تهم.

كلمات البحث :العمل;بشير العكرمي;قاضي