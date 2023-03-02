إيقاف القيادي في حركة النهضة الصادق شورو

قام أعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة مساء اليوم الخميس 2 مارس 2023، بإيقاف القيادي بحركة النهضة وعضو المجلس التأسيسي سابقا الصادق شورو، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لقطب مكافحة الإرهاب.
ووفقا لمعطيات أولية أكدتها جريدة الصريح، فإن ايقاف شورو تقرر على ذمة تحقيقات تتعلق بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية والتي ترجع إلى فترة حكم الترويكا.
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