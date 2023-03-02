إيقاف القيادي في حركة النهضة الصادق شورو

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وفاة القيادي في حركة النهضة "عبد الله الزواري" توفي القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس الشورى ومدير جريدة الفجر "عبد الله الزواري" مساء أمس الأ ...

حركة النهضة ستناقش مبادرة حركة نداء تونس بتشكيل مجلس أعلى للدولة أكد القيادي في حركة النهضة "لطفي زيتون" اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2013، في تصريحات إعلامية أن ...

حركة النهضة تفند خبر إيقاف أحد أعضائها بمقرها في قصر هلال ومداهمة المكتب فندت حركة النهضة الأخبار التي راجت مؤخرا حول إيقاف أحد أعضائها أثناء مداهمة أمنية لمكتبها المح ...