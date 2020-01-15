إيقاف الكاتب العام بوزارة التربية على خلفية شبهات فساد

أعلنت وزارة التربية في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، بأنه تم إيقاف الكاتب الحالي للوزارة بصفته المدير العام السابق لديوان مساكن أعوان وزارة التربية على خلفية بعض الملفات خلال فترة إشرافه على الديوان.

وكشفت الوزارة بأن ملف المستجدات الحاصلة في ملف التحقيقات انطلقت بإذن من وزير التربية بشأن بعض الملفات تحوم حولها شبهات فساد بديوان مساكن أعوان وزارة التربية والتي تم لاحقا إحالتها الى القضاء، مذكرة بتمسكها منذ بداية التحقيقات الادارية ثم القضائية بالشفافية في التعامل مع هذا الملف.

وعبرت وزارة التربية عن دعمها لضرورة تطبيق القانون، مؤكدة في المقابل احترامها لسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية وتعاونها مع السلطات القضائية لكشف ملابسات هذه الملفات.

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