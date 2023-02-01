إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة

تمّ مساء أمس الثلاثاء، إيقاف الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة « أنيس الكعبي » وتحويله إلى وجهة مجهولة، وفق ما نشره موقع الشعب نيوز.

وأرجع الموقع سبب الايقاف إلى الإضراب الذي أقرته النقابة يومي 30 و31 جانفي الجاري للمطالبة بتجديد اتفاقية لزمة استغلال الطريق السيارة أ1 حمام الأنف مساكن.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد خلال زيارة أداها يوم الثلاثاء، إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، أن الحق النقابي مضمون بالدستور ولكنه لا يُمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى إلى أحد، مشددا على أن من يتولون قطع الطرق والتهديد بقطع الطريق السيارة لا يُمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة .

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