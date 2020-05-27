إيقاف المُشتبه به في حرق قاطرة الفسفاط بقفصة

أكدت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ لها، أنها تتابع باهتمام كبير تقدم الأبحاث في حادثة حرق قاطرة الفسفاط في المغسلة عدد 3 بإقليم المظيلة يوم 15 ماي الماضي حيث تمكن المحققون من حصر الشبهة في شخص من الجهة، في العقد الرابع من العمر ومعروف لدى السلط الأمنية، وتم إيقافه وبدء استجوابه.

وكانت شركة فسفاط قفصة قد تقدمت ببلاغ إلى السلطة الأمنية بالحادثة في إبانها، وأجرت تحقيقا إداريا استمعت بموجبه إلى شهادات الحراس وكل من له علاقة بمكان الحادثة، كما أجرت الشركة في حينه تدقيقا تقنيا على القاطرة المحترقة أثبت استحالة احتراقها آليا أو بسبب شرارة كهربائية أو أي خلل داخلي مما عزز شبهة الجريمة.

وحيّت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وشركة فسفاط قفصة القضاء والمحققين لتقدمهم في كشف تفاصيل الجريمة، مشددة على حرصها على احترام سير القضاء وسرية التحقيق، متعهدة بتقديم كل المعلومات عند نهاية الأبحاث إلى الرأي العام.

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