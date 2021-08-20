إيقاف النائب عن الدستوري الحر أحمد الصغير

تم يوم أمس الخميس 19 أوت 2021، ايقاف النائب عن ولاية زغوان عن الحزب الدستوري الحر احمد الصغير، وفق ما أعلنته رئيسة حزبه عبير موسي.

وأعلنت موسي مساندتها المطلقة للنائب الموقوف، معلنة عن تكليف فريق من المحامين للدفاع عنه اليوم عند تقديمه للنيابة .

ويأتي هذا الإيقاف على خلفية شكاية تقدم بها مستثمر في جهة سمنجة بولاية زغوان الشهر الجاري، اتّهم فيها أحمد الصغير بتحريض أهالي الجهة ضده.

وقد أذنت النيابة العمومية على ضوء ذلك، لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بزغوان بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من بينهم النائب المجمدة عضويته أحمد الصغير بشبهة تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك.

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