إيقاف النائب لطفي علي

اخر تحديث : 21/08/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

لطفي علي

قامت الوحدات الأمنية بعد ظهر اليوم السبت، بإيقاف النائب عن حزب تحيا تونس لطفي علي، بعد صدور منشور تفتيش في حقه في القضية المتعلقة بشبهات الفساد في عقود نقل الفسفاط.

وللتذكير فقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي يوم 9 أوت الجاري، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط من بينهم النائب لطفي علي.


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