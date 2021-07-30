إيقاف النائب ماهر زيد

تم مساء اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، إيقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد في منطقة سيدي حسين بعد صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة .

وكشف المحامي سمير بن عمر في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، بأنه تم إيقاف النائب، ماهر زيد، لأنه « مُدرج بالتفتيش في قضية سابقة قام بتسوية وضعيتها و تحصل على كف تفتيش » ، مؤكدا أنه سيتم تسليم كف التفتيش للأجهزة الأمنية بعد قليل، و سيتم الإفراج عنه.

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