تم مساء اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، إيقاف النائب عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد في منطقة سيدي حسين بعد صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة .
وكشف المحامي سمير بن عمر في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، بأنه تم إيقاف النائب، ماهر زيد، لأنه « مُدرج بالتفتيش في قضية سابقة قام بتسوية وضعيتها و تحصل على كف تفتيش » ، مؤكدا أنه سيتم تسليم كف التفتيش للأجهزة الأمنية بعد قليل، و سيتم الإفراج عنه.
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