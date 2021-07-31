إيقاف النائب ماهر زيد مجدّدا

أوقفت وحدات من إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني عشية اليوم السبت 31 جويلية 2021، النائب عن ائتلاف الكرامة المُجمّد نشاطه ماهر زيد مجددا، وذلك بمقتضى انابة قضائية عسكرية.

وكان زيد قد تم الإفراج عنه صباح اليوم، ثُمّ تحصن منذ الصباح بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بحضور أكثر من 15 محاميا ومحامية.

وقالت محاميته فوزية خضر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية قضت باطلاق سراحه إثر استظهاره بشهادة في كف تفتيش في قضية تعود إلى سنة 2018، إلا أنه فوجئ أثناء مغادرته مع فريق الدفاع بفرقة امنية تحاول ايقافه من جديد دون الاستظهار ببطاقة جلب او التصريح عن الجهة المطلوب لديها والتهمة الموجهة اليه.

وبين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة منجي بولعراس بأنه تمت احالته اليوم من اجل حكم صادر في حقه منذ مارس 2018 يقضي بسجنه مدة عامين غير نافذة من اجل تهم « هضم جانب موظف بالقول وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه والاساءة الى الغير عن طريق الشبكات العمومية للاتصالات ».

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