إيقاف برنامج «الإثنين الرياضي» على قناة تونسنا نهائيا

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 فيفري 2022، إيقاف برنامج « الإثنين الرياضي » الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة « تونسنا » بصفة نهائية، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 24 جانفي 2022 من البرنامج والتي تمثلت في بثّ خطاب فيه مس من كرامة الإنسان وتبادل لعبارات ثلب وتوجيه اتهامات بين مقدم البرنامج والمعلق القار به.

كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ودعوة القناة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011.

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