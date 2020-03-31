إيقاف تكفيري خطّط لتنفيذ عملية إرهابية خلال شهر رمضان

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مؤخرا بالتنسيق مع الإدارتين المركزيتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامة، في عملية إستباقية نوعية بعد متابعة فنية وميدانية دقيقية تحت إشراف مباشر للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إيقاف عنصر تكفيري إستغل الظروف الإستثنائية التي تشهدها بلادنا، في إطار المجهودات الوطنية المبذولة للتوقي من جائحة « كورونا/COVID-19″، للتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية (بلغت مرحلتها الأخيرة)، تستهدف إحدى المؤسسات الأمنية أو منشأة حيوية بالبلاد خلال شهر رمضان المقبل وذلك على شاكلة ما يعرف بـ « الذئاب المنفردة » وقد شرع للغرض في توفير المواد والأدوات اللازمة لتحضير وصنع مواد متفجرة.

وأشارت وزارة الداخلية في بلاغ لها، إلى أنه بتعميق الأبحاث مع المعني أقر بمبايعته لتنظيم داعش الإرهابي وإرتباطه بعنصريين تكفيريين يتواجدان بالداخل ثبت تمرسهم في تطوير وتصنيع المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والتدرب على فنيات الطعن.

وبإحالة جميع الأطراف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن.

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