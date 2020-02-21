إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالمسبح البلدي ببنزرت إلى حين توفير 3 شروط

تم يوم أمس الخميس، عقد جلسة عمل مع ممثلي الجمعيات الناشطة بالمسبح البلدي ببنزرت وقد تم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية إلى حين تفعيل 3 شروط.
وقد حضر الاجتماع كل من لجنة الصحة والنظافة و العناية بالبيئة وإدارة حفظ الصحة ببلدية بنزرت والإدارة الجهوية للصحة العمومية .
والشروط تتمثل في:
- تفعيل استعمال آلات التحكم في ضخ الكلور
- تطبيق و احترام قواعد حفظ الصحة
- التحكم في طاقة استيعاب المسبح
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