إيقاف جميع الأنشطة الرياضية بالمسبح البلدي ببنزرت إلى حين توفير 3 شروط

تم يوم أمس الخميس، عقد جلسة عمل مع ممثلي الجمعيات الناشطة بالمسبح البلدي ببنزرت وقد تم إيقاف جميع الأنشطة الرياضية إلى حين تفعيل 3 شروط.

وقد حضر الاجتماع كل من لجنة الصحة والنظافة و العناية بالبيئة وإدارة حفظ الصحة ببلدية بنزرت والإدارة الجهوية للصحة العمومية .

والشروط تتمثل في:

- تفعيل استعمال آلات التحكم في ضخ الكلور

- تطبيق و احترام قواعد حفظ الصحة

- التحكم في طاقة استيعاب المسبح

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