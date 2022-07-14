إيقاف حجوزات التونسيين في النزل لفائدة الجزائريين: جامعة النزل توضّح

أكد نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل سليم الديماسي في تصريح لإذاعة إي أف أم اليوم الخميس، أن حجوزات السواح الجزائريين للوجهات الأكثر مطلوبة مثل نابل والحمامات وسوسة القنطاوي قد بدأت، مشيرا إلى أن عدد هذه الحجوزات سيتحدّد بداية شهر أوت.

كما نفى الديماسي الاخبار المتداولة مؤخرا، بخصوص إيقاف حجوزات التونسيين لفائدة الجزائريين، مبرزا في الآن ذاته أن هناك وكالات أسفار جزائرية حجزت البيوت في الفنادق وقامت بعمليات الدفع مسبقا.

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