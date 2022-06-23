إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

أوقفت فرقة أمنية، مساء اليوم الخميس، رئيس الحكومة الأسبق، والقيادي السابق في حركة النهضة، حمادي الجبالي، على مستوى عمادة خزامة الشرقية (ولاية سوسة) وحجزت هاتفه الجوال وهاتف زوجته.

كما تداولت خبر الإيقاف صفحات قياديين في النهضة (عبد اللطيف المكي و رفيق عبد السلام)، مثلما ألمح إليه بيان نشر على صفحة نقابة موظفي إدارة الشرطة العدلية، تحدث عن إيقاف وإدراج عدد من الأشخاص بالتفتيش على خلفية قضية التمويلات الأجنبية المتهم فيها أعضاء في جمعية « نماء تونس » الخيرية.

وذكرت مصادر متطابقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت عشية اليوم الخميس، لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة (العاصمة تونس) بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية « نماء تونس » الخيرية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أحد أقارب الجبالي (صهره على الأرجح) محل تفتيش على ذمة هذه القضية.

من جهتها، أعلنت الصفحة الرسمية لحمادي الجبالي على الفيسبوك مساء اليوم الخميس، احتجازه على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق « بورا بورا » بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده الى وجهة غير معلومة، متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة »، وفقا للصفحة.

و »حملت عائلة حمادي الجبالي مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ».

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