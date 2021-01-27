إيقاف رياض جراد

تم مساء اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، إيقاف الكرونيكور ببرنامج Rendez Vous 9 رياض جراد، بعد انتهاء البرنامج، من طرف فرقة أمنية، دون ذكر أسباب إيقافه.

وكتبت ملاك البكاري في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك:

« تم منذ قليل ايقاف محلل برنامج رونديفو 9 رياض جراد من قبل فرقة امنية و اقتياده إلى وجهة غير معلومة لأسباب مازالت مجهولة الى حد اللحظة » .

وكان رياض جراد قد أعلن على قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، 27 جانفي 2021، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض قبل يومين لمحاولة اغتيال عبر ظرف مسموم فارغ به مادة غازية سامة.

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