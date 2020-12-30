إيقاف زوجة دبلوماسي بتهمة تهريب المخدرات والاتجار بها في تونس

أعلن الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية « فريد بن جحا » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن النيابة العمومية بالمنستير فتحت اليوم تحقيقا شمل 7 أشخاص، من بينهم زوجة دبلوماسي، بتهمة الانخراط في عصابة تهريب للمواد المخدرة والاتجار بها في التراب التونسي.

وأوضح بن جحا بأن البحث انطلق بعد تقدم الدبلوماسي المذكور بشكاية ضد زوجته، التي تم العثور في سيارتها على كمية من الأقراص المخدرة، ليجري إيقافها والاحتفاظ بها على ذمة البحث.

ولاحظ المتحدث أن مسحا شمل هاتف الموقوفة خلال الأبحاث الأولية، أماط اللثام عن إرساليات ومكالمات تثبت وجود علاقة تربطها بستة أشخاص آخرين ينشطون في نفس المجال، ويجري حليا التفتيش عنهم.

وقد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، بموجب إنابة من حاكم التحقيق، بالبحث عن بقية أفراد المجموعة، خاصة وأن المتهمة أنكرت في تصريحاتها الأولية تورطها في تجارة المخدرات وعلاقتها بالأشخاص الستة المشار إليهم آنفا.

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