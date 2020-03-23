إيقاف سفرات اللواج والترخيص للتاكسي الفردي بالجولان بشرط

قررت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الاثنين، إيقاف سفرات النقل غير المنتظم ( لواج خط احمر، لواج خط ازرق ، نقل ريفي ، تاكسي جماعي) بالاضافة الى التاكسي السياحي في اطار سعي الحكومة للتوقي من خطر انتشار فيروس « كورونا ».

كما أشارت الوزارة إلى أنه تقرر بالنسبة للتاكسي الفردي الترخيص بالجولان شريطة حمل شخص واحد على المقعد الخلفي للسيارة وذلك على كامل تراب الجمهورية.

ويجري العمل بهذا القرار طيلة كامل فترة الحجر الصحي.

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