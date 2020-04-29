إيقاف سليم شيبوب

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء، بإيقاف سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.

بتهمة « التحرش

وقال وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن دالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن هذا الإجراء تم في حق سليم شيبوب إثر شكاية تقدمت بها مواطنة إلى وكيل الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى عليه تهمة « التحرش » بها.

وبين المتحدث بأن النيابة العمومية أصدرت اليوم قرار الاحتفاظ بالمدعى عليه إثر استكمال الأبحاث الأولية، وبعد الإذن لفرقة مختصة للبحث في حيثيات القضية، والتحري في الموضوع.

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