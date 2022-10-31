إيقاف سيارة تهريب على متنها حوالي نصف مليون حبة دواء أعصاب

تمكّنت الوحدات العسكرية العاملة في تأمين الحدود الجنوبيّة داخل المنطقة الحدودية العازلة في نهاية الأسبوع المنقضي، من إيقاف سيارة تهريب اجتازت الحدود الجنوبية الشرقية التونسية وعلى متنها نفرين.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022، أن السيارة محمّلة بقرابة 450 ألف حبّة دواء معدّة لأمراض الأعصاب وكميّة من السجائر.

وقد تم التعامل مع المهربين الاثنين والمحجوز طبقا للتراتيب القانونيّة الجارية بها العمل في المجال، وفق نص البلاغ.

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