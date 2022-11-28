إيقاف شخص سحب نصف مليار بشبهة تبييض الأموال

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ له، أنه وبعد عمل استعلامي لفرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان بشأن تعمد نفر اصيل الجهة سحب مبالغ مالية كبيرة من أحد الفروع البنكية و نقلها بطريقة مخالفة لما جاء بقانون المالية وبعد تنسيق مع النيابة العمومية تم إيقاف المعني والشاحنة المعدة للنقل و حجز مبلغ قدره 500.000دينار .

كما تمت مباشرة الأبحاث في قضية موضوعها الشبهة في تبييض الأموال .

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