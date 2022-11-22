إيقاف شخص وحجز أكثر من 5500 قرص مخدّر داخل سيارته



تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقرمبالية بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية بسليمان، من القبض على شخص أصيل تونس العاصمة اعتزم التزود بكمية هامة من الأقراص المخدرة وهو متواجد بجهة سليمان نابل عندما كان على متن سيارة خاصة رفقة زوجته وإبنته.

وبتفتيش السيارة تفتيشا دقيقا، تم العثور على 5568 قرص مخدّر من مختلف الأنواع مخفية بإحكام بالباب الجانبي للسيارة، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.

وبالتحري مع المعني تبين وأنه اقتنى الكمية المذكورة من شخص من جنسية إحدى الدول المجاورة، فيما أنكرت زوجته وابنته علمهما بالموضوع.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة محل سكن المزوّد والقبض عليه وحجز مبلغ مالي قدره 6000 دينار من عائدات الترويج.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بهما من أجل « مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدّرة » علما والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.

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