إيقاف شيماء عيسى

أعلن المحامي والقيادي بجبهة الخلاص سمير ديلو في تدوينة على صفحتها الرسمية باففايسبوك مساء اليوم الأربعاء، إيقاف العصو بالجبهة شيماء عيسى.

وكان ديلو، قد أفاد بأن شيماء عيسى، قد اتّصلت به وأعلمته أنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة .

وللإشارة فقد تمّ عشية اليوم ايقاف القيادي في جبهة الخلاص عصام الشابي، كما تمت مداهمة منزل جوهر بن مبارك.

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