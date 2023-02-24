إيقاف عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك

أعلنت المحامية دليلة مصدق عبر تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صباح اليوم الجمعة، عن ايقاف شقيقها عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك.

وتمّ الإيقاف من قبل فرقة أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وكتبت دليلة مصدّق : « جوهر يلتحق بالصديقة شيماء وبقية الموقوفين في قضية مؤامرة كرتونية من صنع وتركيب زمرة من المعتوهين.. لحمنا يابس وعظمنا صحيح… لم يرهبنا الأسياد حتى ترهبنا الاقنان » .

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