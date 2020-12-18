إيقاف عنصر إرهابي كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية وشيكة

تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني مؤخرا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعد عملية نوعية إستباقية، وبناء على معلومات استخبارتية من كشف عنصر إرهابي عملياتي بايع ما يسمى بالتنظيم الارهابي « داعش » كان يُخطط لتنفيذ عملية نوعية ببلادنا.

وبإيقافه وتعميق الأبحاث معه، إعترف بتلقيه دروسا معمقة في كيفية صنع المتفجرات والمواد السامة عبر الفضاء الإفتراضي وشروعه في القيام بالأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية نوعية وشيكة على شاكلة « الذئاب المنفردة » بعد توفير المستلزمات الضرورية لذلك، إلا أن الإسراع بإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابية.

هذا وأمكن خلال العملية الأمنية ذاتها، حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات وأجهزة الإلكترونية مختلفة.

وبإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد في شانه بطاقة إيداع بالسجن.

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