إيقاف عنصر إرهابي مفتش عنه

تمكنت وحدات الحرس الوطني فجر اليوم السبت 04 فيفري 2023، من إلقاء القبض على عنصر إرهابي مفتش عنه، كانت وزارة الداخلية، قد نشرت في خصوصه بلاغاً بتاريخ 31 جانفي 2023، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عنه عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده.

ويتعلق الأمر بالمدعو « عمر بن محمد بن عمر جعفر، تونسي، مولود في 10 فيفري 1986،عامل يومي، قاطن نهج المنجي سليم رفراف بنزرت »، على خلفية تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وتوجهت وزارة الدّاخليّة بالشكر لكافة المواطنين لتفاعلهم ومساهمتهم في توفير المعلومات التي ساعدت في عملية إيقافه.

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