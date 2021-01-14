إيقاف قابض وشريكه استوليا على مبلغ مالي هامّ وحجز جزء من المسروق

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بلاغا على إثر الإعلام عن تعمد قابض تابع لمؤسّسة خدمات بنكيّة الاستيلاء بتاريخ 11 جانفي 2021 على مبلغ مالي هامّ من العملة التونسية والأجنبية أثناء مباشرته لمهامه، تعهّدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بإدارة الشّرطة العدلية، بعد التّنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بالبحث في الموضوع.

وأمكن بمباشرة الأبحاث القبض على المظنون فيه بشقة بجهة المروج، حيث اعترف أثناء سماعه باستيلائه على المبلغ المالي المذكور بمشاركة شخص آخر، تمّ ضبطه بدوره بجهة الزّهراء من ولاية بن عروس وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته ومبلغ آخر مخفيّ بمحلّ سكنى والده.

وبمزيد تعميق التّحرّيات مع الشّريك في قضيّة الحال، اعترف بتخطيطه صحبة المظنون فيه الأوّل لعمليّة السّرقة وتنفيذها، مضيفا قيامه بإخفاء بقيّة المبلغ المسروق بمنزل أصهاره.

وأذنت النّيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، بإعادة التّنسيق معها بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.

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