إيقاف كمال لطيّف: التفاصيل

تم عشية اليوم السبت 11 فيفري 2023، إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف من قبل فرقة أمنية، لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.

وكشف مصدر مقرّب من كمال اللطيف أن أعوانا بالزي المدني قاموا بإيقاف رجل الأعمال واقتياده من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وحسب ما أوردت إذاعة موزاييك فإن إيقاف كمال اللطيف له علاقة بالأبحاث التي أوقف من أجلها صباح اليوم السبت أيضا الناشط السياسي خيام التركي.

وكشفت بعض المصادر أنه تم توجيه تهمة « التآمر على أمن الدولة » للتركي بعد اتهامه بتنظيم اجتماع لعدد من قادة المعارضة لمناقشة « التحضير لبديل لقيس سعيد ».

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