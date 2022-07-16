إيقاف مؤقت لخدمة الهاتف الجوال وموقع التثبت من مكاتب التسجيل

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها اليوم السبت، للناخبين التونسيين أن خدمة الهاتف الجوال *195* ب.ت.و# وموقع touenssa.isie.tn المخصصين للتثبت من مكاتب التسجيل تم إيقافهما مؤقتا بعد انتهاء الفترة المخصصة للاطلاع وتحيين مراكز الاقتراع.

وأوضحت الهيئة بأن إيقاف الخدمة والموقع مؤقت الى حين الانتهاء من عملية توزيع كافة الناخبين على مكاتب الاقتراع، لتصبحا متاحتين يوم الأحد.

كلمات البحث :الهاتف الجوال;مكاتب التسجيل