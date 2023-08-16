ابتدائية تونس تقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس التأديب في حقّ محرز الغنوشي

أعلن المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الأربعاء، أن المحكمة قضت ابتدائيا واستعجاليا بايقاف تنفيذ القرار التأديبي الصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي مع الاذن بالتنفيذ على المسودة.

وكتب الغنوشي: « الحق يعلو ولا يُعلى عليه » .

وكان المحامي صفوان الشامخ قد اكد مؤخرا، أن المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر قرارا تأديبيا في حق الغنوشي يقضي برفته مؤقتا من العمل وحرمانه من مرتبه لشهرين بتهمة تقديم النشرة الجوية على خلاف الصيغ القانونية.

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