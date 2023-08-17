إيقاف محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز

أعلنت مصادر متطابقة صباح اليوم الخميس، أنه تم إيقاف محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز المصنفة مساء أمس الأربعاء من قبل فرقة القضايا الاقتصادية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة.

ووفقا لما أكدته إذاعة موزاييك أف أم، فإنه تقرر الإحتفاظ بصاحب مخبزة وصاحب مطحنة صحبة بوعنان وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض أموال.

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