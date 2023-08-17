إيقاف محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز

اخر تحديث : 17/08/2023
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

محمد بوعنان

أعلنت مصادر متطابقة صباح اليوم الخميس، أنه تم إيقاف محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية للمخابز المصنفة مساء أمس الأربعاء من قبل فرقة القضايا الاقتصادية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة.

ووفقا لما أكدته إذاعة موزاييك أف أم، فإنه تقرر الإحتفاظ بصاحب مخبزة وصاحب مطحنة صحبة بوعنان وذلك من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض أموال.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق