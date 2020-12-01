إيقاف مديرة إذاعة المنستير ومسؤول البرمجة عن العمل

أعلنت الإذاعة التونسية اليوم الثلاثاء، أنه تقرر ايقاف مديرة إذاعة المسنتير ومسؤول البرمجة ومنشط حصة « الرأي والرأي المخالف » ومنشطتها عن العمل على حين استكمال التحقيق.

وأرجعت الإذاعة قرارها إلى بث إذاعة المنستير اليوم الثلاثاء لبرنامج « الرأي والرأي المخالف » والذى تطرق فيه منشط الحصة ومنشطتها إلى إمكانية تدخل الجيش الوطني لفض الاعتصامات وتطور النقاش إلى حدّ الدعوة إلى تدخل عسكري اعتمادا على تجارب مقارنة فى دول أخرى .

وبينت الإذاعة التونسية بأنها مرفق عمومي تنصّ مدونة السلوك فيها وميثاق تحريرها على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية واحترام قيم الجمهورية ، معتبرة ما حصل خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها.

هذا وقد شكلت الإدارة العامة للإذاعة التونسية لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته وبعدها سيتمّ اتخاذ القرارات الضرورية فى هذا المجال وفقا لما تنصّ عليه مدونة السلوك فى الإذاعة التونسية وميثاقها التحريري .

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