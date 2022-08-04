إيقاف معتمد في زغوان

أعلن مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أذنت اليوم بإيقاف معتمد بولاية زغوان على إثر شكاية تقدّم بها ناقل بضائع تفيد بتعرضه لعمليّة تحيّل من طرف إدارة المعتمدية.

وكشف المصدر ذاته بأن الشاكي نقل معدات وتجهيزات لفائدة الإدارة المذكورة مقابل مبلغ مالي محدّد، إلا أن فاتورة الخلاص الممضاة من طرف المعتمد كانت دون ذلك وغير مطابقة لوثيقة الاتفاق.

واستنادا إلى المصدر ذاته، واعتمادا على الأبحاث الأولية، فإن المعتمد أمضى على وثيقة الخلاص دون التثبّت من المبلغ المدرج بها، لافتا إلى أن المتّهم سيعرض في حالة تقديم على أنظار النيابة العمومية للبتّ في القضية.

كلمات البحث :إيقاف;زغوان;معتمد